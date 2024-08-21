Исследование онлайн-сервиса “Суточно.ру” показало, что многие россияне стремятся провести последний месяц лета в Сочи, который занял первое место в рейтинге желаемых направлений для путешествий. Он получил поддержку 23% участников опроса.

Калининград, благодаря своему уникальному историческому и культурному наследию, оказался на втором месте с 17% голосов. Третье место занял Санкт-Петербург, известный своими архитектурными достопримечательностями, — его выбрали 14% опрошенных.

Среди других популярных городов, которые привлекают туристов, оказались Кисловодск с 13% голосов, Зеленоградск с 9%, а Геленджик замыкает шестёрку с 8% отданных за него голосов. Также в список вошли Казань и Нижний Новгород с 5%, и Москва с Краснодаром, каждый из которых набрал 3%.

Стоимость аренды жилья в августе варьируется: в Зеленоградске она самая высокая и составляет в среднем 7,2 тысячи рублей за сутки. В Геленджике средняя стоимость аренды ниже — 6,1 тысячи рублей. В Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге и Казани цены колеблются около 5 тысяч рублей за ночь, в то время как в Кисловодске, Калининграде и Краснодаре средняя стоимость аренды находится между тремя и четырьмя тысячами рублей.