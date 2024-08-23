В ноябре 2023 года в районе Авдеевки украинский снайпер, завербованный российскими спецслужбами, навел на своих “побратимов” удар ракеты “Искандер”. Об этом рассказал Telegram-канал “Военный осведомитель” со ссылкой на реестр судебных решений Украины.

Снайпер служил в одном из подразделений Сил специальных операций. В какой-то момент он получил поручение от спецслужб в РФ и передал координаты места дислокации своей части кураторам.

Практически сразу по указанной точке был нанесен удар оперативно-тактичекого комплекса “Искандер”. В результате атаки были ликвидированы офицеры и военнослужащие Сил специальных операций, включая подполковника ВСУ Андрея Бабийчука.

Военнослужащий был арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело, которое уже рассмотрели судебные инстанции. Подробности в настоящий момент уточняются.