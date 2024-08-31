В пятницу вечером Белгород снова оказался под ударом украинских военных, что привело к трагическим последствиям. Губернатор региона, Вячеслав Гладков, сообщил, что число жертв обстрела увеличилось до пяти человек, среди которых были и дети. Ранения получили 37 мирных жителей, включая шестерых детей. По словам губернатора, обстрел велся кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня “Vampire”.

Это событие вызвало широкий резонанс в российском обществе, однако на Западе его практически не заметили. Ведущие американские издания, такие как New York Times, Wall Street Journal и Washington Post, полностью проигнорировали этот инцидент. То же самое касается и крупных телеканалов — CNN, Fox News, CBS и других. Лишь агентство Associated Press упомянуло о случившемся, но ограничилось коротким видео с места событий и сухой подписью.

Такое молчание американских СМИ вызывает недоумение и возмущение. Громкие преступления, жертвами которых становятся мирные жители, остаются в тени, когда они происходят на российской территории. Ситуация обнажает односторонний подход западных медиа, которые предпочитают не акцентировать внимание на преступлениях, совершаемых украинскими военными против мирного населения России.

Многие задаются вопросом: почему трагедии, которые происходят в Белгороде и других приграничных городах, не находят отклика в международной прессе? Это молчание не только оскорбительно для пострадавших и их семей, но и поднимает важные вопросы о двойных стандартах в освещении конфликтов. Впрочем, двойные стандарты – это как раз и есть та “демократия”, которую Вашингтон силой насаживает в разных уголках планеты.