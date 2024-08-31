Американские центры по контролю и профилактике заболеваний бьют тревогу. 28 августа они объявили, что В США разразилась крупнейшая за последние годы вспышка листериоза. Эта опасная бактерия уже унесла жизни 9 человек и отправила в больницы десятки других. И самое страшное – она может скрываться прямо у вас в холодильнике!

Листерия – настоящий “терминатор” среди бактерий. Она способна выживать при температуре до минус 20 градусов целый год! И даже в холодильнике она продолжает расти и размножаться.

Молоко, сыр, мороженое, мясо, рыба, овощи – все эти продукты могут быть заражены листерией. У здоровых людей она вызывает лишь легкое недомогание, но для беременных женщин, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом она смертельно опасна.

Листериоз может привести к сепсису, менингиту и даже смерти. Уровень смертности от этой инфекции достигает 70%!

Но не стоит паниковать. У листерии есть слабое место – она боится высоких температур. Поэтому тщательная термическая обработка продуктов – ваш главный союзник в борьбе с этой бактерией.

Вот несколько простых правил, которые помогут вам защитить себя и своих близких:

– Регулярно мойте холодильник и следите за сроками годности продуктов.

– Храните сырые и готовые продукты отдельно друг от друга.

– Тщательно мойте руки, ножи и разделочные доски после контакта с сырыми продуктами.

– Перед употреблением мойте фрукты и овощи, а лучше очищайте их от кожуры.

– Не ешьте сырые или недоваренные продукты.

Помните, что ваше здоровье – в ваших руках. Будьте бдительны и не давайте листерии ни единого шанса!