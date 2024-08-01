Советский и российский актер театра и кино, поэт, автор-исполнитель Александр Корепанов скончался на 82-м году жизни. Артист умер 22 июля, но о его смерти стало известно лишь сейчас. Причина смерти актера не сообщается.

Александр Корепанов являлся артистом мимического ансамбля Государственного академического Большого театра России. Он родился в 1943 году, и с конца 70-х начал появляться на советских экранах. Первой его известной для широкого зрителя киноработой стал фильм «Когда я стану великаном». Также он снимался в таких картинах, как «Трам-тарарам, или бухты-барахты», «Бегущая по волнам», сериале «Иван Грозный».

Ранее сообщалось о смерти 33-летнего российского актера Тимура Шивырева. Артист получил травму головы, которая и стала причиной его смерти. Он потерял сознание из-за давления, поднявшегося в результате сильного перегрева тела из-за жары. Тимур был госпитализирован в больницу, однако медикам не удалось спасти его жизнь.