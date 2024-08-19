Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти полностью покинули поселок Новгородское, который также известен под украинским названием Нью-Йорк. Об этом сообщил представитель силовых структур региона в интервью ТАСС.

По его словам, в Новгородском остались лишь небольшие очаги сопротивления, которые в настоящее время подвергаются зачистке.

«Противник практически покинул территорию», — подчеркнул источник.

Также он добавил, что ВСУ пытаются осуществить удары по поселку из-за его пределов, но эти попытки оказываются неуспешными. Это указывает на значительное ослабление позиций украинских войск в данном регионе.

Ранее эксперты отмечали, что ВСУ перебросили силы с важных направлений в Курскую область, чем обеспечили быстрое продвижение ВС РФ.