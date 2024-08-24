В Воронежской области после падения обломков беспилотников вспыхнул пожар, о чем сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно уничтожили несколько дронов, но их обломки вызвали возгорание, которое привело к детонации взрывоопасных объектов.

Гусев подчеркнул, что новых пострадавших и повреждений гражданских строений на данный момент не зафиксировано. Незадолго до этого губернатор информировал о том, что над областью был замечен и уничтожен беспилотник самолетного типа. Падение его обломков привело к возгоранию травы в одном из районов, которое оперативно ликвидировали.

Также губернатор отметил, что в результате инцидента один человек получил осколочное ранение. Ему была предоставлена необходимая медицинская помощь.