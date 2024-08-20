Командир штурмового отряда 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, известный под позывным Балу, поделился деталями тактической операции против Вооруженных сил Украины в Курской области. В ходе операции российские военнослужащие использовали засаду, чтобы привлечь украинское подразделение и затем открыть по нему огонь.

Балу описал, как противник пытался обойти российские позиции, избегая прямого столкновения.

“Противник всегда пытается обойти нас либо справа, либо слева, потому что он чувствует наше огневое преимущество в лобовой атаке”, – пояснил боец.

Для контроля возможных маневров противника, российские силы разместили несколько малых групп в ключевых позициях, организовав огневые засады.

“Мы расставили засады, просто на поворотиках, на всякий случай, чтобы прикрыться. И в итоге, как говорится, на ловца и зверь бежит. Они сами зашли на нашу территорию и начали двигаться уверенно. Мы их пропустили ближе к себе и начали уничтожать по флангам”, — рассказал Балу.

Он также упомянул, что в операции принимали участие два БТР-82, которые оснащены 30-мм пушками. “Наши БТР-82 прошили их насквозь”, — подчеркнул командир, подтверждая высокую эффективность использованных в бою боевых машин.

Это заявление было сделано в видео, предоставленном ТАСС Министерством обороны РФ, подтверждая стратегическое мастерство и успешное выполнение операции российскими военными.