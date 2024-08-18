Внучка 74-летнего мужчины из Курской области Александра Григорьева, который появился на видео с издевательствами украинских военных, рассказала Telegram-каналу SHOT, что до сих пор нет никаких подтверждений того, что с ее дедушкой все хорошо. Она также опровергла слухи о наличии у него украинского паспорта.

“Не понимаю, откуда берётся такая информация. Мы не поддерживаем связи ни с кем из Гоголевки или Суджи, и непонятно, о каких ‘соседях’ идёт речь. У нас нет такой информации”, — заявила женщина.

Она подчеркнула, что у Григорьева есть только российская прописка и российский паспорт.

Ранее было сообщено, что 74-летний Александр Григорьев, пропавший после инцидента с издевательствами, является беженцем из Макеевки в ДНР. В 2014 году он переехал в село Гоголевка Суджанского района Курской области вместе с семьей. До переезда пенсионер работал шахтёром в Донецке.