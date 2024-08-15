Недавно стали известны подробности о личности украинского военного, обвиняемого в издевательствах над российским пенсионером в Курской области. Как сообщает информационный канал SHOT, к мужчине занимался 38-летний Василий Данилюк из Ивано-Франковской области, ранее работавший строителем.

Инцидент, зафиксированный на видео, произошел несколько дней назад, но стал широко известен только после публикации 15 августа. На записи видно, как Данилюк, надев каску, обращается к пожилому мужчине: «Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка!»

Ответственность за случившееся уже вызвала реакцию среди политиков. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в размере 5 миллионов рублей за информацию, которая поможет поймать Данилюка и его соучастника.

В других связанных новостях, сообщается о перемещении украинских военных резервов под Курск, а также планах использовать под Курском британские танки.

Также стало известно о судьбе другого украинского нациста Кирилла Денисенко, который был уничтожен российскими войсками после того, как распространял фотографии «мертвых русских солдат».