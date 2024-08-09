Военный журналист Александр Шарковский прокомментировал недавние действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи Курской области. Он отмечает, что уже были сообщения о скоплении украинских войск в Сумской области, куда активно доставлялись военная техника, артиллерия и боеприпасы.

По словам Шарковского, новая группировка врага стремится глубоко проникнуть на территорию России. К границам уже подошли примерно тысяча бойцов ВСУ, поддерживаемые 11 танками и около 20 единицами другой техники. Кроме того, наблюдается дополнительная переброска сил Киева, и на технике появились новые тактические знаки, что может свидетельствовать о создании новой группировки или войскового объединения в Сумской области.

Эксперт подчеркивает странности в поведении ВСУ:

«Они концентрируют удары в одной точке, что может быть связано с особенностями украинского командования. Для успешного прорыва необходимо маневрировать, однако украинские войска не пытаются обойти российские позиции с флангов».

Шарковский указывает на значительные ресурсы, которыми располагают украинские войска в этом регионе, но отмечает их необычное поведение, которое не соответствует стандартной тактике ведения боевых действий.