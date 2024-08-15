Посол Украины в Лондоне и бывший главком украинской армии Валерий Залужный был внезапно вызван обратно в Киев. Об этом рассказал украинский блогер Анатолий Шарий в своём Telegram-канале, однако никаких деталей и причин такого внезапного вызова он раскрывать не стал.

В контексте этого события, стоит отметить публикацию в The Wall Street Journal, ссылающуюся на источники, которые утверждают, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) выразило требование к президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить операцию по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Согласно этому отчёту, Зеленский изначально согласился выполнить это требование и отдал соответствующий приказ Залужному, который, как утверждается, не выполнил приказ.

Эти развития поднимают вопросы о внутренней политике и внешнеполитических связях Украины, а также о влиянии международных отношений на внутренние решения страны.