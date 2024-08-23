На Красной площади в честь Дня Государственного флага России состоялся запоминающийся концерт Ярослава Дронова, известного как SHAMAN. Особенный момент концерта — дуэт артиста с 11-летним Егором Бахаревым, чей отец, военнослужащий, погиб в зоне СВО.

Мальчик из Барнаула исполнил с Дроновом песню «Отец», которую артист написал специально для Егора. По окончании выступления артист обнял мальчика, ставшего единственным мужчиной в своей семье после смерти отца.

«Эта песня посвящена отцу Егора и всем, кто отдал свои жизни за нашу Родину. В День Победы я впервые встретился с Егором и его история глубоко меня тронула. Обещал написать песню, и вот она звучит сегодня», — поделился SHAMAN с аудиторией.

SHAMAN активно турне по городам России с проектом «Победа!», насчитывающим более сотни концертов. Он уверен, что его музыка и послания могут изменить восприятие истории и будущего среди россиян и за ее пределами.