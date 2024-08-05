Жительница Уфы поделилась своими впечатлениями от отдыха в популярных курортных зонах России, включая Витязево в Краснодарском крае и Крым. Её рассказ высвечивает как положительные, так и отрицательные моменты поездки.

В Витязево, по словам туристки, пляжи страдают от загрязнений: отдыхающие оставляют после себя бутылки и окурки, закапывая их в песок. Чистую воду можно встретить, придя на пляж на рассвете — в 6-7 утра.

Особенно запомнившийся момент — встреча с дельфином. Когда вода вокруг неё забурлила, на мгновение показалось, что это что-то опасное, но затем из воды выскочил дельфин. Туристка напомнила, что дельфины — хищники и часто приближаются к берегу в поисках рыбы.

Она также отметила изменения в составе отдыхающих: если раньше на пляже преобладали женщины постарше, то теперь значительно увеличилось число молодых людей. Изменение климатических условий привело к отсутствию медуз, которые предпочитают более холодную воду, в то время как температура моря достигала 26-28 градусов.

Негативный аспект отдыха — поведение местных торговцев, которые часто пытаются “надуть” путешественников, меняя цены на товары и услуги. Например, стоимость использования туалета возле пляжа увеличилась с 25 до 50 рублей за вход, хотя условия остались чистыми и приятными.

На пляже туристка также наблюдала много пьяных родителей, которые прятали алкоголь под колясками, и даже стала свидетельницей романтического момента между пожилой парой, которая не скрывала своих чувств в общественном месте.

В Витязево уфимка испугалась пролетающего практически над головами отдыхающих истребителя, а в один из дней ей причудилось, что она умрет от прилета дрона.