Недавно, к северу от Работино, российский разведывательный дрон обнаружил укрепленный блиндаж, использовавшийся украинскими силами. В качестве защиты от потенциальной угрозы атак с воздуха, боевики оборудовали блиндаж мощной и массивной дверью, однако это не оказалось достаточной мерой предосторожности.

Из беспилотника была сброшена термобарическая граната, мощный вид вооружения, который произвел разрушительный эффект. Взрыв не только уничтожил укрытие, но и поднял в воздух верхний слой земли, что привело к гибели всех находившихся внутри.

Термобарическое оружие, применяемое Российской армией, включает в себя широкий ассортимент боеприпасов. К ним относятся реактивные пехотные огнеметы РПО-А “Шмель”, фугасные гранаты ТБГ-7В для ручного реактивного гранатомета РПГ-7, а также боевые части для управляемых ракет “Корнет”, “Метис-М” и “Инвар”. Эти боеприпасы известны своей способностью вызывать значительные разрушения за счет высокой температуры и зоны избыточного давления, создаваемых при взрыве.