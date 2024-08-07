На российско-украинской границе произошли ожесточенные боевые действия, в результате которых обе стороны понесли потери. Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что украинская армия предприняла агрессивные попытки прорыва государственной границы России в трех различных местах, задействовав ротные тактические группы и танковые подразделения.

Котенок отметил, что атака была направлена на проникновение внутрь российской территории и дальнейшее продвижение украинских войск. В ответ российские силы активно отразили попытки наступления, нанеся значительные потери противнику как в живой силе, так и в бронетехнике.

Тем не менее, столкновения также привели к потерям с российской стороны. Подтверждено, что в ходе боев был сбит российский военный вертолет Ка-52. Украинская сторона, в свою очередь, опубликовала кадры, на которых видны российские военнослужащие, взятые в плен. Согласно доступным данным, число пленных может достигать от семи до десяти человек.

Ситуация на границе остается напряженной, но под контролем. Российские войска продолжают отражать атаки, удерживая линию фронта и предотвращая дальнейшее проникновение украинских подразделений. Эти боевые действия подчеркивают высокий уровень конфликтности в регионе и необходимость готовности к продолжающимся военным столкновениям.