В районе Волчанска Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать самодельные боеприпасы, оснащенные датчиками, реагирующими на изменения в электромагнитном поле. Об этом РИА Новости рассказал командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии с именем Андрей.

«Металлоискатели в такой обстановке могут спровоцировать детонацию, поэтому мы их не используем. Основные инструменты сапера сейчас — это глаза и щуп», — подчеркнул он.

Военнослужащий также отметил, что именно от саперов зависят безопасность и успешные действия штурмовых групп. Бойцы ведет сопровождение парами, причем один постоянно отслеживает угрозы с воздуха и общую обстановку, а второй смотрит по сторонам и под ноги, чтобы своевременно разглядеть мины или нападение противника.