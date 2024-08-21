Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать усиленные версии дронов под названием «Баба Яга», оснащенные броней. Она весьма надежно защищает их от стрелкового оружия. Об этом РИА Новости рассказал командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей.

«Дроны “Баба Яга” теперь бронированы. Поразить их из стрелкового оружия практически невозможно. Лучше укрыться», отметил Андрей.

По его словам, эти дроны представляют собой модификацию сельскохозяйственных беспилотников, с увеличенной дальностью полета за счет использования ретрансляторов от FPV-дронов.

Андрей также добавил, что «Баба Яга» способна выполнять задачи по доставке грузов и ударные функции.

«Этот дрон может нести до четырех противотанковых мин ТМ-62, выполняя задачи по точечному бомбометанию на заранее заданные координаты», пояснил он.

В то же время стало известно, что оператор FPV-дрона батальона «Алания» с позывным Джамбо успешно сбивает бронированные дроны своим БПЛА. За последние три недели он сбил четыре таких аппарата, доказав, что даже усиленные дроны могут быть уязвимы. По информации RT, до первого успешного успешного попадания Джамбо считал, что «Баба Яга» непобедима в воздухе.