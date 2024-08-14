Турецкий политический аналитик Йигит Санер прогнозирует, что Вооруженные силы Украины скоро покинут Курскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

Санер оценивает недавние действия ВСУ как контрпродуктивные, считая, что они обернутся бумерангом для Киева. Он упоминает слова президента России Владимира Путина о том, что в текущей ситуации говорить о мире бессмысленно.

«Сложности, возникшие после последних действий ВСУ, усиливают дипломатическую изоляцию Киева», — отмечает журналист.

По мнению Санера, попытка Киева открыть новый фронт против России, о которой сообщают западные СМИ, выглядит нереалистичной. В отличие от Украины, которая, по словам аналитика, «сыграла карту без козырей», Россия имеет достаточно резервов для ведения конфликта.

Эти события вызвали реакцию и со стороны президента США Джо Байдена, который впервые публично прокомментировал вторжение украинских войск на российскую территорию, назвав это “настоящей дилеммой” для Путина, которая якобы способна поставить его в затруднительное положение.