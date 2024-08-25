Самый большой секрет кошек: они плохие крысоловы

Как подмечает постдокторант Энеко Аррондо из Университета Гранады (Испания), крысы имеют сомнительную честь быть в числе животных, вызывающих у человека наибольшее отвращение. Для некоторых они настолько отвратительны, что могут вызвать патологический страх (музофобию). Многие века мы пытаемся устранить этих грызунов из нашей среды обитания. Источник: The Conversation.

В знаменитой легенде, описанной братьями Гримм в «Крысолове из Гамельна», странствующий музыкант освобождает город от крысиной чумы, играя мелодии на своей флейте. В реальной жизни люди может быть и не верят в сказочных дудочников, но верят в другие «окончательные» решения – в тех же кошек.

Это убеждение не является продуктом современных мистификаций, оно глубоко укоренилось в обществе. В популярном средневековом мифе, дошедшем до наших дней, увязано истребление кошек католической церковью с последующим распространением крыс и вспышкой черной смерти. Однако это ложная история. Что более важно, кошки в действительности не способны контролировать популяцию крыс, ведь их сосуществование с людьми никогда не предназначалось для этой цели.

Крысы мало интересуют кошек

Одомашнивание кошек произошло на Ближнем Востоке около десяти тысяч лет назад, когда в том регионе никаких крыс не было. Также крысы полностью отсутствовали и в Древнем Египте, в котором около трех тысячелетий назад кошка стала священным животным.

Ассоциирование крыс с окружающей средой человека случилось примерно в тот же период, что и одомашнивание кошек, но произошло это на противоположном конце Азии. Черная крыса (Rattus rattus) распространилась из Индии, а серая крыса (Rattus norvegicus) – из Китая (далее оба вида будут называть просто – крысами). На протяжении многих тысячелетий крысы никогда не делили территорию с кошками.

В далекой древности кошки потребовались для того, чтобы смягчить ущерб, причиняемый домовой мышью (Mus musculus) зернохранилищам эпохи неолита, поэтому появление мышей в среде обитания человека полностью совпадает с периодом одомашнивания кошек.

Хотя кошки и крысы обитают в одной и той же среде последнюю тысячу лет, кошачьи демонстрируют неэффективность в уничтожении крыс, являющихся довольно крупными и агрессивными животными. Когда кошки сталкиваются с крысами, они редко пытаются на них охотиться, а если и решаются на это, то обычно терпят неудачу, в особенности если крыса большая.

Многие не знают, что в действительности человечество мало доверяет кошкам в борьбе с крысами и что для этой задачи были выведены специальные породы собак, к примеру, рэт-терьер или андалузский ратонеро.

В то же время крысы периодически появляются в рационе кошек по всему миру, и наверняка многие видели, как их кошка убила крысу. Это связано с двумя причинами. Во-первых, крысы, подобно человеку, являются одним из немногих видов позвоночных, имеющих глобальное распространение в мире. То есть везде, где есть кошка, почти наверняка будут и крысы.

Помимо того, что крысы повсюду, их очень много. По оценкам экспертов, три миллиона крыс живут в Нью-Йорке, семь миллионов в Риме, десять миллионов в Гонконге и девятнадцать миллионов – в Лондоне. К этому количеству следует добавить и тех крыс, которые не обитают в городской среде. В одном только Китае этих грызунов будет более двух миллиардов.

К этим цифрам следует относиться с осторожностью, поскольку определить численность столь сложного и многочисленного вида крайне затруднительно. Однако эти данные показывают, что вероятность столкновения кошки с крысой настолько высока, что даже если ей не удастся убить крупного грызуна в большинстве схваток, у каждой кошки будет достаточно возможностей убить хотя бы одну крысу.

В любом случае, хотя кошки иногда охотятся на крыс во многих местах мира, в количественном отношении этот результат будет низким. Настолько низким, что в таком кишащем крысами городе, как Нью-Йорк, эти грызуны даже не фигурируют в исследованиях диеты бездомных кошек.

На самом деле крысы составляют совсем малую часть рациона кошек. Согласно исследовательским результатам со всего мира 47% добычи, на которую кошки охотятся, составляют птицы. Млекопитающих (не только крыс) в общемировом кошачьем рационе лишь 21% и это третья по численности группа охотничьих интересов кошек после рептилий, на долю которых приходится 22% кошачьей добычи.

Таким образом, кошки физически не способны убить достаточное количество крыс, чтобы сократить популяцию грызунов хотя бы на местном уровне.

Крысы боятся кошек

Многие уверены, что с появлением в их доме кошки крысы исчезли. Это впечатление возникает из-за того, что в представлении крыс, даже если большинство нападений на них кошачьих завершаются неудачно, кошка все равно остается опасным хищником. Их адаптивный ответ на потенциальную кошачью угрозу заключается в изменении модели поведения, чтобы как можно меньше пересекаться с кошками, поэтому, даже если численность крыс на данной территории не снизилась, люди фактически перестают их замечать.

Кошки и крысы могут делить жизненное пространство до такой степени, что нередко можно увидеть грызунов, питающихся кормом из кошачьей миски, когда кошки нет дома.

На некоторых островах совместимость кошек и крыс такова, что их влияние на биоразнообразие суммируется. Так обстоит дело с о. Фернанду-ди-Норонья в Бразилии, где эндемической для острова ящерице сцинку угрожает серьезная угроза из-за совместной охоты на нее крыс и кошек. Если бы кошки в действительности могли контролировать популяцию крыс на Фернанду-ди-Норонья, то такой ситуации не произошло.

Дочитав статью Энеко Аррондо до этого места, кто-то из вас может подумать, что если крысы исчезнут из поля зрения людей, потому что бояться кошек, то это само по себе хорошо, а значит воздействие кошачьих на биоразнообразие является приемлемой ценой для сдерживания крыс. Это неверное предположение. Воздействие кошек на окружающую среду на свободном или полусвободном выгуле – слишком высокая цена, чтобы просто перестать замечать крыс, численность которых при этом не снижается.

Другие виды, оказывающиеся жертвами кошек, не обладают популяциями в миллионы особей, подобно крысам. И хотя последствия охоты кошек на эти виды могут показаться относительно небольшим, фактическое влияние этого на популяции очень значительно.

Возьмем, к примеру, левантского буревестника (Puffinus yelkouan), популяция которого в лучшем случае составляет около ста тысяч особей. Остров Леван во Франции является одной из важнейших гнездовых колоний этой птицы, и там кошки способны ежегодно убивать свыше трех тысяч особей в начале сезона размножения. Получается, что даже если кошачьи перебьют на о. Леван больше крыс, чем буревестников, конечный результат для популяции левантского буревестника окажется критичным и разрушительным.

Подобно тому, как кошки изменяют поведение крыс, они также поступают и с другими видами, что приводит к различным негативным сублетальным эффектам, способным влиять на жизнеспособность популяции за счет снижения, например, уровня рождаемости.

По этим причинам владельцам кошек крайне важно не допускать присутствия своих питомцев в естественной среде (включая городские улицы). Иначе через несколько лет люди перестанут видеть крыс и буревестников, но если первые по-прежнему останутся в человеческой среде обитания, то вторые – полностью исчезнут.