Поиски экономичных вариантов путешествий за границу становятся все более актуальными для россиян, исходя из данных сервиса “Авиасейлс”. Исследование показывает, что некоторые российские аэропорты предлагают особенно выгодные условия на международные рейсы, передает “Коммерсантъ”

Самые доступные авиабилеты за рубеж предлагаются из нескольких крупных городов России. Например, из Санкт-Петербурга в Минск можно улететь всего за 3,7 тысячи рублей, что делает это направление одним из самых экономичных.

Также стоит отметить интересные предложения из Минеральных Вод в Рим, где стоимость билетов начинается от 13 тысяч рублей, что является привлекательным вариантом для тех, кто желает посетить Европу.

Для желающих отправиться в Китай наиболее экономичные предложения предоставляют аэропорты Владивостока, Иркутска и Новосибирска, подчеркивая географическое преимущество восточных регионов России.

Билеты в направлениях в Армению, Казахстан и Грузию из Казани, Сочи и Минвод доступны в пределах 5,7 до 7 тысяч рублей, что также открывает доступные возможности для путешествий в ближнее зарубежье.

Что касается более удаленных направлений, как Турция и ОАЭ, то из Сочи в Стамбул можно долететь за 7,8 тысяч рублей, а в Абу-Даби — за 11,7 тысячи рублей, что делает эти направления привлекательными для отдыхающих.

Аэропорты Москвы предлагают доступные рейсы во внутренние направления, такие как Санкт-Петербург и Сочи, а также в Венецию и Рим по ценам от 11,7 до 13 тысяч рублей, что подчеркивает их привлекательность для международных путешественников.