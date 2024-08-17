Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили попытки атаковать населенные пункты Днепряны и Крынки, расположенные на левом берегу Днепра, который находится под контролем российских войск. Эту информацию предоставило агентство РИА Новости.

Сальдо отметил, что хотя прямые попытки высадки в этих районах больше не наблюдаются, основной угрозой теперь стали дроны. Они проникают на несколько километров вглубь от реки и достигают селений, где ранее не фиксировались. Губернатор выразил опасения, что такие действия могут сеять страх среди мирного населения.

Кроме того, Сальдо описал текущую тактику ВСУ как террор мирного населения, подчеркивая, что Днепряны и Крынки подвергались атакам с начала 2023 года. В этих местах украинская армия пыталась укрепить свои позиции, регулярно осуществляя речные десанты и отправляя подкрепления.

Также недавно Олег Стариков, полковник СБУ в отставке, прокомментировал ситуацию, заявив, что украинские войска, которые пытались закрепиться в Курской области, не смогут удерживаться там надолго. Он сравнил их положение с событиями в селе Крынки, где украинские силы также были вынуждены отступить.