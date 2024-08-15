С 7 сентября возобновляются прямые авиарейсы из России в Тунис, что стало возможным благодаря тунисской авиакомпании Nouvelair, уведомила компания “Рамблер”. Полеты из Москвы в город Монастир будут осуществляться до конца ноября, с временем в пути около 4,5 часа столько же, сколько занимает перелет до Анталии в Турции.

Возвращение прямых перелетов в Тунис, ранее одного из наиболее востребованных направлений российскими туристами, воспринимается с большим оптимизмом. До 2022 года страна активно посещалась россиянами, но поток путешественников сильно сократился из-за отсутствия прямых рейсов. С возобновлением авиасообщения ожидается, что Тунис сможет конкурировать с такими популярными направлениями, как Египет и Турция. В отличие от Египта, Тунис предлагает более высокий уровень безопасности и развитую систему общественного транспорта, а по сравнению с Турцией более привлекательные цены.

Для россиян в Тунисе продолжает действовать безвизовый режим, что дополнительно упрощает процесс планирования путешествия в эту солнечную страну.