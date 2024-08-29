В ходе боевых действий в Курской области российские десантники смогли отразить попытку прорыва со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Видеозапись, запечатлевшая точный удар по бронетехнике противника, была опубликована Telegram-каналом «Военкоры Русской Весны».

На кадрах видно, как украинская бронемашина движется по асфальтированной дороге, но внезапно попадает под точный огонь. Сразу после этого происходит взрыв, и техника мгновенно охватывается пламенем. По данным канала, бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ) смогли успешно отразить несколько атак ВСУ в приграничной зоне, одной из которых была атака на населённый пункт Коренево.

«Враг продолжает попытки прорваться на территории Курской области, но его встречает достойный отпор со стороны российских десантников», — говорится в сообщении.

Операция по защите приграничья показала эффективность российских сил в отражении атак, демонстрируя точные и молниеносные действия, которые позволяют ликвидировать угрозы ещё до того, как они достигают критических точек. Уничтожение бронемашины стало лишь одним из примеров того, как ВДВ не позволяют украинским войскам прорваться вглубь территории.

Данная атака — часть серии попыток ВСУ прорвать линию обороны в Курской области, однако, судя по видео, российские военные успешно справляются с этими угрозами.