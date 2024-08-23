В Польше, в городе Бяла-Писка, произошел инцидент во время военных учений. Румынские военные артиллерийским огнем случайно повредили несколько жилых объектов и образовательное учреждение. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление бурмистра Францишека Романкевича.

По его словам, один из артиллерийских снарядов влетел в жилое помещение через оконное стекло. Он ударил в стену комнаты, в которой спал владелец квартиры. Мужчина испытал серьезный стресс, он испугался, поэтому потребовалась помощь врачей. Сейчас состояние пострадавшего стабилизировалось.

В общей сложности, как уточнил Романкевич, было выпущено более семи снарядов, которые не только оставили следы на фасадах жилых домов, но и оказались на территории местной школы. Боеприпасы также нанесли ущерб детской площадке и воротам одного из магазинов.

Бурмистр подчеркнул, что для жителей Бялы-Писки военные учения на близлежащем полигоне являются обыденным делом, однако до этого момента подобные инциденты с участием реального артиллерийского огня и его последствиями не регистрировались. Это событие вызвало серьезное беспокойство среди местного населения и потребовало немедленного реагирования со стороны властей.