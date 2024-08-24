В Сочи бушует смерч. Продюсер Яна Рудковская, находящаяся на фестивале «Новая волна», поделилась видео в Telegram-канале, где показала последствия непогоды. На кадрах видно, как штормит море, а ветер переворачивает лежаки.

“Смотрите, что творится,” — комментирует Рудковская в видео.

Она также отметила, что прогноз погоды оказался точным. Хотя в августе смерчи в Сочи являются редким явлением. Чаще всего они бывают в межсезонье.

Из-за сильного ветра экипажи 20 пассажирских самолетов, летящих в Сочи, были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах. Самолеты направили в Минеральные Воды, Ставрополь, Владикавказ, Грозный и Элисту.

Власти Сочи временно закрыли пляжи Приморской набережной для купания. Краснодарское управление МЧС предупреждает, что неблагоприятная погода с грозами, ливнями и смерчами продлится до 25 августа.