В одном из сел Курской области, Погребки, произошел трагический инцидент, который навсегда изменил жизнь местной семьи. Марина Касьянова вместе с родственниками оказалась в эпицентре жестокого обстрела со стороны украинских танков. Она рассказала RT, как восемь боевых машин ВСУ неожиданно выехали на дорогу и открыли огонь по их автомобилям.

В первом автомобиле ехали муж Марины и её зять. Внезапный обстрел не дал им шанса на спасение — их машина сразу же была поражена выстрелами. Второй автомобиль, где находилась сама Марина, её сын и сестра мужа, удалось свернуть в кювет. В панике и под страхом смерти, они бросились бежать через посадки, стараясь укрыться от дронов, которые начали их преследовать.

Сестра мужа получила ранение в руку, но несмотря на это, они продолжали бежать, спасаясь от преследователей. Сын Марины, не думая о своей безопасности, побежал к машине отца, надеясь на чудо. Открыв двери, он оказался в плотном дыму и пламени, не зная, остался ли кто-то в живых.

Марина рассказала, что только через два дня она получила долгожданную весть — её муж был жив. Ему удалось выжить, несмотря на тяжёлые ранения и восемь перенесённых операций. Сейчас врачи борются за его жизнь, стараясь сохранить сильно пострадавшую ногу.

Марина признаётся, что они испытали настоящий шок. «Там всё горело — это чудо, что он выжил!» — делится она своими переживаниями.

Этот случай, к сожалению, не единственный в приграничных районах Курской области. Ранее сообщалось, что бойцы одного из подразделений российской группировки «Север» уничтожили украинский бронетранспортёр с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» в лесополосе того же региона. Ситуация в этих районах остаётся крайне напряжённой, и подобные инциденты, увы, могут повторяться.