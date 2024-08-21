Сержант ВДВ с позывным “Дикий” был награжден орденом Мужества за уничтожение укрепленного склада боеприпасов ВСУ уникальным методом. В операции участвовали операторы БПЛА, которые по инициативе сержанта использовали презервативы, наполненные смесью бензина и масла. Так они превращались в своеобразные “бомбы” из напалма. Это необычное оружие они сбрасывали на вражеские позиции, что создало панику и хаос.
Затем сержант применил РПГ для нанесения удара по складу с расстояния 206 метров, что привело к мощному взрыву. После этого он взялся за пулемет, продолжая атаку и в итоге уничтожив опорный пункт противника в одиночку.
До войны “Дикий” работал по юридической специальности, но с мобилизацией отправился на фронт. Несмотря на два ранения, он продолжал службу и даже нашел щенка на передовой, которого прозвали Барон. Свой позывной “Дикий” он получил еще во время службы во второй Чеченской кампании.
“С задач всегда возвращались голодные и грязные. Комбат подошел и спросил: есть будешь? Я ему: комбат, да просто кинь в меня куском мяса. Что-то ты одичал совсем, заметил командир. Я ему: ага, окультуришься тут. А сам поедаю тушенку из банки с такой остервенелостью, что глотать не успеваю. Ты что рычишь? – опять спросил комбат. Голодный как волк, отвечаю. Ты не волк, ты дикий – резюмировал комбат. И все, приклеилось”, – рассказал сам боец.