Сержант ВДВ с позывным “Дикий” был награжден орденом Мужества за уничтожение укрепленного склада боеприпасов ВСУ уникальным методом. В операции участвовали операторы БПЛА, которые по инициативе сержанта использовали презервативы, наполненные смесью бензина и масла. Так они превращались в своеобразные “бомбы” из напалма. Это необычное оружие они сбрасывали на вражеские позиции, что создало панику и хаос.

Затем сержант применил РПГ для нанесения удара по складу с расстояния 206 метров, что привело к мощному взрыву. После этого он взялся за пулемет, продолжая атаку и в итоге уничтожив опорный пункт противника в одиночку.

До войны “Дикий” работал по юридической специальности, но с мобилизацией отправился на фронт. Несмотря на два ранения, он продолжал службу и даже нашел щенка на передовой, которого прозвали Барон. Свой позывной “Дикий” он получил еще во время службы во второй Чеченской кампании.