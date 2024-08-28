Военный корреспондент RT Андрей Филатов опубликовал видео из Красногоровки в ДНР, где российские штурмовики успешно заняли крупный укрепрайон, ранее принадлежавший ВСУ. В этом ролике показано, как бойцы 110-й бригады под командованием командира с позывным “Белый” сумели добиться значительного успеха, используя нестандартные тактические приемы.

Вместо того чтобы атаковать укрепленную линию обороны украинских сил напрямую, штурмовики обошли противника и проникли в одну из ключевых позиций — дом, известный как “дом Миныча”, который ранее считался практически неприступным. Они вошли через гараж укрепленного района и тем самым заняли стратегически важное место.

Эти события происходили весной 2024 года, однако публикация видео была отложена из-за оперативной необходимости и сохранения безопасности бойцов. Ранее Филатов также показывал, как штурмовики “выкуривали” украинских военных с подступов к этому укреплению, демонстрируя успешные действия российских сил на этом направлении.