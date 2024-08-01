Штурмовики ВС РФ продвигаются вперед на Донецком направлении. Российским бойцам удалось взять в плен большое количество украинских солдат, оказавшихся в полуокружении между Нью-Йорком и Торецком. Об этом в эфире программы «Большая игра» рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«В районе Нью-Йорка наши войска продвинулись в центральной части города, а также к западу от города», – заявил эксперт.

По его словам, российским штурмовикам также удалось выйти на окраины Торецка. В результате большое количество украинских военнослужащих оказалось зажато между подразделениями ВС РФ, продвигающимися в Нью-Йорке и Торецке. Поэтому российские бойцы смогли взять существенное количество пленных украинских солдат, оказавшихся в оперативном мешке.

Ранее эксперт Рожин сообщал, что российским штурмовикам удалось захватить значительную часть Нью-Йорка, продвинувшись в его центральной части.