Российский военный рассказал о новом преступлении украинских военных, от которого кровь стынет в жилах. На этот раз жертвами стали дети, невинные дети, которых хотели увезти подальше из зоны боевых действий.

В районе Малой Локни, на российской территории, украинские солдаты расстреляли троих детей, которые пытались эвакуироваться. Дети, которым не было и 12 лет, сидели на мотоцикле с коляской, направляясь в безопасное место. Они доверились украинским военным, которые показали им дорогу, но те, не моргнув глазом, открыли огонь по беззащитным детям. Причем стреляли в спину, рассказывает издание “АиФ”.

“Это было как в годы Великой Отечественной войны, когда фашисты расстреливали мирных жителей”, – с горечью говорит боец с позывным Кадет.

Это не единичный случай. Украинские солдаты, словно обезумевшие, стреляют по всем, кто попадается им на пути. В Малой Локне украинские солдаты расстреляли группу мирных жителей, которые собрались на площади около магазина, чтобы эвакуироваться.

“Над ними завис дрон-разведчик, а потом вышли два украинских солдата и расстреляли людей”, – рассказывает Кадет.

Жители Суджанского района Курской области, эвакуированные из зоны боевых действий, рассказывают о том, как прятались от украинских военных в кустах и реке.