Майор с позывным “Марс”, командир зенитно-ракетного дивизиона зенитно-ракетной бригады, объяснил причины перехода Вооруженных сил Украины (ВСУ) на использование западных вооружений для операций в Херсонской области. По его словам, украинская армия почти полностью исчерпала запасы советского оружия. “То советское [вооружение], что было в распоряжении, уже израсходовано. Теперь активно используются западные системы, в том числе HIMARS и ATACMS американского производства,” – отметил он в интервью ТАСС.

Кроме того, майор “Марс” сообщил о наращивании ВСУ своего арсенала беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), хотя российские войска успешно справляются с их уничтожением.

В свете этой информации также стало известно о недавнем инциденте, когда российский солдат уничтожил машину с украинской диверсионно-разведывательной группой, используя гранатомет.