В Курской области произошло трогательное событие: российский военнослужащий помог пожилым женщинам эвакуироваться из приграничной деревни, пострадавшей от боевых действий. Этот момент был запечатлён на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

На видеозаписи видно, как боец в военной форме, известный под позывным Тихий, утешает своих пассажирок. Он обращается к пенсионеркам, на головах которых армейские каски: «Едем, бабульки, едем. Все нормально». Его слова звучат уверенно и поддерживающе, создавая атмосферу заботы и защиты.

Тихий не в первый раз оказывается в центре внимания: ранее он уже публиковал видео, где спасает молодого срочника во время столкновения с украинскими войсками. Эти поступки подчёркивают его героизм и самоотдачу в сложных обстоятельствах.

Telegram-канал “Два майора” рассказал, что боец “Тихий” до завтрашнего дня находится в отпуске. И проводит его там, где нужен людям.