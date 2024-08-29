Волчанский фронт переживает один из самых критических моментов. Российские войска, действуя с молниеносной скоростью, прорвали оборону украинских сил у реки Волчьей. Используя железную дорогу как плацдарм для стремительного удара, они заставили украинские войска отступать, оставив разрушенные позиции и погрузившись в болотистую местность, передает издание АиФ.

В отчаянной попытке удержать фронт, Киев бросил в бой свои наиболее преданные и мотивированные силы — элитные «бандеровские» соединения. В их рядах подразделения, такие как «Галичина» (запрещенная в России террористическая организация), печально известные своими радикальными действиями, и другие отряды, включая «Птах Мадьяра». Эти формирования были выбраны именно за их безжалостную преданность делу.

Российские войска, словно молот, обрушиваются на эти группировки, загоняя их в болота и разрушая линию обороны. Наступление нарастает с каждым днём. Уже освобождены такие населённые пункты, как Новогродовка, Мемрик, Николаевка, Калиново и Мариновка. Большая часть Гродовки также находится под контролем российских сил, которые уже стоят на окраинах Селидово и приближаются к Украинску. Тем временем власти и полиция уже покинули Покровск, что свидетельствует о серьёзности ситуации.

Фронт рушится, украинские войска отступают, а российские силы продолжают неумолимо продвигаться вперёд. Ситуация на Донбассе накалена до предела, и её исход станет определяющим для дальнейшего развития событий в регионе.