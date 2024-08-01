Бойцы ВС РФ успешно перехватили украинский дрон «Баба-яга», сообщает «Страна.ua» в Telegram. По данным источника, беспилотник был сбит с помощью хитрой приманки. В качестве приманки использовали сгоревший автомобиль, который замаскировали и установили в лесу.

Для создания эффекта работающего двигателя внутрь машины поместили окопные свечи. Вблизи приманки находились стрелки, оснащенные приборами ночного видения. Благодаря этому устройству им удалось сбить дрон, когда он приблизился к цели.

Таким образом, Вооруженные силы России продемонстрировали эффективный способ противодействия украинским беспилотникам, используя смекалку и современные технологии.

Дроны “Баба Яга” Украина производила для сельскохозяйственных целей, однако сейчас они используются в боевых действиях. К плюсам относятся автономность и способность нести две мины сразу, к минусам – слишком шумные двигатели и низкая скорость полета.