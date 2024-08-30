Российская авиация и беспилотные системы нанесли удары по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области. Вертолеты Ми-28 атаковали скопления бронетехники и живой силы украинских подразделений. По данным разведки, все цели были успешно уничтожены, передает сайт канала НТВ.

Также бойцы группировки войск «Север» ликвидировали украинские мобильные группы с помощью различных беспилотников, включая FPV-дроны. Во время операции военнослужащие зафиксировали радиоперехваты, в которых отчетливо слышалась иностранная речь. Это подтверждает участие иностранных наемников на стороне ВСУ.

Командир взвода ударных беспилотников отметил: «Во время одного из боевых эпизодов мы ясно слышали польскую речь со стороны противника. Наши подразделения радиоэлектронной разведки регулярно перехватывают такие сигналы, что позволяет выявлять присутствие иностранных наемников».

Кроме того, в зоне спецоперации на Авдеевском направлении российские системы ПВО сбили украинский разведывательный беспилотник. Цель была поражена зенитно-ракетным комплексом «Стрела-10», после чего расчет оперативно сменил огневую позицию, чтобы избежать ответных ударов украинских дронов.

Эти действия демонстрируют эффективность координации российских сил и использование современных технологий для борьбы с противником.