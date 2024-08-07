Вооруженные силы Российской Федерации продолжают ликвидировать командный состав ВСУ в зоне проведения специальной военной операцией. 52-летний подполковник ВСУ Олег Пигулевский был убит во время выполнения боевого задания на территории ДНР. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Military Theme Z.

«В зоне СВО ликвидирован 52-летний подполковник Пигулевский Олег Георгиевич. Занимал должность командира воинской части, командира отдельного стрелкового батальона ОМБр вооруженных сил Украины», – написали авторы Телеграм-канала.

Известно, что военное образование Пигулевский получил в Новосибирском высшем военном командном училище в 1994 году. Принимал участие в боевых действиях в Клещеевке, Двуречной, Купянске. В итоге во время выполнения очередного боевого задания был ликвидирован российскими бойцами на территории Донецкой Народной Республики в окрестностях населенного пункта Новогродовка.