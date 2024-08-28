На Сватовско-Кременском участке российские войска провели блестящую операцию, продемонстрировав не только силу, но и военную хитрость.

Разведка донесла о планах боевиков “Азова” (террористическая организация, запрещенная в России) атаковать позиции северо-западнее Макеевки. В ответ на это, было принято дерзкое решение: выманить врага из укрытий, сымитировав отступление.

Российские бойцы на время оставили свои позиции у Нововодяного. Боевики “Азова”, уверенные в своей удаче, попались на удочку.

Как только они заняли пустые окопы, на них обрушился шквал огня. Попав в огненный мешок, боевики понесли большие потери и были вынуждены бежать.

По предварительным данным, около 30 боевиков “Азова” были уничтожены в этой операции. Среди них оказался и командир с зловещим позывным “СС”. Как сообщил командир спецназа “Ахмат” Апты Алаудинов, этот “последователь” нацистов отправился к своему кумиру Бандере.

Эта история – яркий пример того, как смекалка и военная выучка помогают российским солдатам одерживать верх над жестоким и беспощадным врагом.