На Петербургском международном экономическом форуме особое внимание уделялось теме цифровой безопасности. Важность этого вопроса подчеркнули эксперты из Министерства цифрового развития, крупнейших банков и телекоммуникационных компаний. Все они согласились, что телефонное мошенничество и интернет-ловушки сегодня представляют собой серьёзную угрозу, обороты которой достигают миллиардов рублей.

Фраза, начинающаяся с «Здравствуйте, это из вашего банка!» является классическим примером начала разговора мошенников. Современные криминальные схемы становятся всё более изощренными, и злоумышленники используют новые методы для обмана людей, включая подделку идентичности сотрудников банков и правоохранительных органов.

Основными методами мошенничества являются “фишинг” и “вишинг”. Фишинг чаще всего осуществляется через отправку СМС или электронных писем со ссылками, которые ведут на вредоносные сайты. Вишинг же заключается в телефонных звонках, где мошенники, играя на чувствах жертвы, убеждают её предоставить личные данные или перевести деньги.

Одной из распространенных тактик является создание иллюзии срочности, когда злоумышленники убеждают жертву, что она должна немедленно действовать. Это может включать ситуации, когда мошенники заявляют о несуществующем долге или угрозе ареста, сообщает МК.

Для защиты клиентов российские банки разрабатывают многоуровневые программы, включающие идентификацию мошеннических звонков, предупреждение клиентов и обучение персонала. Среди предлагаемых мер установка лимитов на операции, что помогает контролировать транзакции и предотвратить крупные несанкционированные списания средств.

Дополнительно банки предоставляют возможность блокировать аккаунты при подозрениях на мошенничество и следят за историей входов в системы онлайн-банкинга, чтобы определять необычную активность. Также клиенты могут сообщать о подозрительных телефонных номерах и интернет-ссылках, которые используются мошенниками.

Банки активно внедряют передовые технологии для анализа телефонных звонков и сразу определяют, вели ли их клиенты разговоры с потенциальными мошенниками. Это позволяет своевременно предупредить клиентов о риске и предотвратить возможные финансовые потери.

Клиентам банковских учреждений крайне важно помнить, что никогда не следует делиться личной информацией по телефону, если звонок инициирован не вами. В случае получения подозрительного запроса, всегда рекомендуется сделать паузу, отложить трубку и перезвонить в банк по официальному номеру, чтобы удостовериться в законности запроса.