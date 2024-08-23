Путешественница из Ярославля поделилась своим опытом поездки в Краснодарский край. Она сообщила, что дорога из Москвы до Дивноморского заняла 18 часов и обошлась в 18,000 рублей на платные дороги и топливо, в то время как стоимость железнодорожных билетов составила бы 10,000 рублей на человека.

В рамках своего путешествия, туристка посетила несколько мест в регионе, включая Геленджик, Дивноморское, и Агой. Она отметила, что не все берега были пригодны для отдыха. Особенно ей запомнился галечный пляж в Агое, хотя вода там была мутной и там они подхватили кишечную инфекцию.

Пляж в Дивноморском оставил приятные впечатления благодаря чистому галечному покрытию, но аренда лежака обходилась дорого — 2000 рублей в день. Геленджик предложил красивую набережную и множество заведений для отдыха, хотя пляжи там были переполнены и покрыты ракушками.

Отдыхающая также отметила, что инфраструктура на местных пляжах оставляла желать лучшего, в частности, отсутствие достаточного количества туалетов. Вместе с тем, регион предлагал множество аттракционов и развлечений, среди которых был «Сафари-парк», который особенно порекомендовала посетить.

Что касается проживания, то аренда двухкомнатного домика в Дивноморском на пятерых стоила 5000 рублей в день. В домике были все необходимые удобства, включая шашлычную зону и закрытую парковку. Туристы чаще всего готовили еду сами, хотя посещение местных кафе обходилось примерно в 700-800 рублей на человека.