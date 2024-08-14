Аналитики выяснили, что для комфортных путешествий по миру россиянам желательно зарабатывать от 100 до 300 тысяч рублей в месяц. Эта сумма, по мнению многих туристов из России, позволяет без проблем покрывать все расходы, связанные с отдыхом за границей.

Однако есть и те, кто уверен, что и меньшего дохода хватит для путешествий. Некоторые утверждают, что зарплата в 50 тысяч рублей уже может обеспечить возможность выездного отдыха, хотя и с некоторыми ограничениями по выбору направлений и уровня комфорта.

Специалисты в области туризма подчеркивают, что независимо от уровня доходов, большинство россиян предпочитают проводить отпуск в теплых странах у моря или океана. Данный вид отдыха выбирают до 90% отдыхающих, включая тех, кто может позволить себе более дорогие и экзотические направления.