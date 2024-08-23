Аналитики составили перечень наиболее доступных зарубежных направлений для путешествий в сентябре, с учетом цен на авиабилеты туда и обратно из Москвы. В список включены как ближайшие, так и дальние направления, обещающие экономичные поездки для путешественников, сообщило издание RT.

Среди выгодных вариантов оказались билеты в Минск, стоимость которых начинается от 16 654 рублей. Недалеко отстаёт Шымкент с ценником в 20 966 рублей и Астана, где перелёт обойдётся в 21 827 рублей.

Для тех, кто предпочитает южные направления, стоит обратить внимание на Ереван и Ташкент, где перелёт будет стоить 25 400 и 29 123 рубля соответственно. Алматы также вошёл в список с ценой билета 30 678 рублей.

Более дорогими, но всё ещё доступными остаются Баку и Тбилиси с ценами 33 843 и 35 546 рублей. Немного дороже обойдется путешествие в Батуми и Стамбул, где перелёты стоят 37 253 и 37 999 рублей соответственно.

Екатерина Долгих, директор по маркетингу в авиасервисе, отметила, что сентябрь — прекрасное время для поездок благодаря умеренным ценам на авиабилеты. Она подчеркнула, что в этом месяце цены на билеты выросли незначительно, что делает его идеальным для путешествий.

Ранее сообщалось, что популярными направлениями у россиян летом 2024 года остаются Стамбул, Ереван, Дубай, Баку, Ташкент, Минск, Самарканд, Алма-Ата, Тбилиси и Анталья.