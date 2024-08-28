Мошенники, маскируясь под техподдержку «Телеграма», запустили новую схему обмана, предупреждает Василий Шутов, преподаватель кафедры защиты информации РТУ МИРЭА, в интервью RT. Злоумышленники предлагают пользователям создать резервную копию данных или перенести их на якобы безопасный ресурс. Этот обман стал активным после ареста Павла Дурова во Франции.

По словам Шутова, мошенники запугивают пользователей потерей доступа к их чатам, перепискам и каналам, подталкивая их к переходу по сторонним ссылкам и вводу личных данных, таких как номер телефона и код безопасности. Важно помнить, что «Телеграм» никогда не отправляет уведомлений о запросах на удаление аккаунта, подчеркнул эксперт. Мошенники же используют манипуляции с эмоциями, чтобы заставить жертву действовать импульсивно.

Шутов настоятельно рекомендует избегать переходов по подозрительным ссылкам и активировать двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты. Он также советует проявлять осторожность и не реагировать на сообщения от неизвестных отправителей без тщательной проверки их подлинности.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров может находиться в заключении во французском Национальном бюро по борьбе с мошенничеством, что стало одной из причин активизации мошенников, использующих новые схемы для обмана пользователей.