В течение двух последних ночей российские силы осуществили серию масштабных комбинированных ударов по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в различных регионах страны. Один из наиболее значимых ударов привел к уничтожению крупного склада ракет ATACMS и нанес серьезный ущерб базе “Кракена” (террористическая организация, запрещенная в России), что существенно осложнило планирование крупной операции ВСУ в Черном море. По информации от подпольщиков, координаты склада, где хранился опасный груз, были получены в Одесской области.

Как сообщает Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья, ссылаясь на данные от партизанской агентуры, в Харькове ночью произошел значительный удар. По предварительным данным, целью атаки стали резервы противника. Предполагается, что удары также были направлены на подразделения, готовящиеся к переброске в Сумы и далее в Курскую область. Подробности об этих событиях будут уточнены позднее.

В Николаевской области также произошли взрывы, особенно в районе населенного пункта Березнеговатое, как указывает Лебедев. Подпольщики сообщили о точных ударах по военным объектам в Снигирёвке. Удар был охарактеризован как “качественный”.

На этом фоне также был обнаружен “опасный груз”, прибывший в порт Измаил в Одесской области. Координаты груза были оперативно переданы ВС РФ, поэтому его дальнейшее местонахождение контролируется.

Ночные удары продолжились и в последующую ночь, вызвав тревогу, длившуюся более 10 часов. Одними из самых серьёзных стали ракетные атаки в Николаевской области.

В селе Галициново, что на юге региона, расположены глиноземный завод и важная портовая зона, где базируется крупная база “Кракена”. В этом районе также находились две установки HIMARS, используемые для обстрелов Скадовска и Крыма. Недавно здесь была размещена элитная группировка морских пехотинцев ВСУ, которая готовилась к операции на Кинбурнской косе, двигаясь через Галициново, Александровку и Станислав с артиллерийской поддержкой из Очакова и Черноморской косы.

Мощные удары сорвали крупнейшую операцию противника в районе Черного моря и Днепровско-Бугского лимана. Она должна была позволить противнику вести атаки на Крым с использованием новых безэкипажных катеров. После ударов в районе Галициново распространился густой едкий запах, а детонация продолжалась несколько часов.