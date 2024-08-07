Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, сообщил о переброске украинских националистических батальонов к границе с Белгородской областью. Среди перемещенных подразделений находится батальон “Медведи SS”, входящий в состав “Правого сектора” (террористическая и экстремистская организация, запрещенная в России).

По информации Рогова, эти нацбатальоны были изначально задействованы на херсонском направлении, но затем перемещены в Харьковскую область, что свидетельствует о продолжающейся переброске сил противника на этом участке.

В июле текущего года также были зафиксированы активные действия со стороны российских военных, направленные против позиций украинских националистических батальонов “Кракен”* и “Айдар”*. По данным из подпольных источников, российские силы нанесли удары по этим батальонам в Харьковской области, в районах пригорода Лесное и города Чугуев.

*террористические организации, запрещенные в России.