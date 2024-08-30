Риски плавания под водой с открытыми глазами

Если вам приходилось когда-либо плавать под водой с открытыми глазами, то вы замечали, что после этого немного щиплет глаза. В отличие от многих водоплавающих животных, у нас нет третьего века, чтобы защищать глаза под водой. Означает ли это, что людям вообще не следует плавать с открытыми глазами? Источник: The Conversation.

Как отмечает Гуннар Шмидтманн, доцент кафедры оптометрии и зрения в Университете Плимута (Великобритания), само по себе плавание с открытыми глазами чаще всего не опасно. Однако необходимо учитывать некоторые факторы, чтобы обеспечить свою безопасность и комфорт.

Почему жжет глаза

Ощущение жжения или песка в глазах вызвано высокочувствительной полупрозрачной конъюнктивой, покрывающей белочную оболочку (склеру) и внутреннюю часть век в наших глазах.

Это ощущение может быть вызвано различными раздражителями и зависит от окружающей среды. Так, например, большинство общественных бассейнов содержат хлорированную воду, поскольку закрытый водоем является идеальной средой для многочисленных потенциально вредных микробов, таких как бактерии и грибки.

Хлор и хлорсодержащие соединения обладают антимикробными свойствами. Добавление этих химикатов в воду обычно происходит в качестве дезинфицирующего средства, чтобы минимизировать количество вредных микробов и предотвратить распространение инфекционных заболеваний, передающихся через воду. Длительное воздействие этих веществ или их побочных продуктов способно вызывать у некоторых людей раздражение глаз, а иногда и более серьезные состояния, такие как конъюнктивит (розовый глаз).

Под конъюнктивитом понимается воспаление конъюнктивы, вызванное бактериальной, вирусной или, что реже, грибковой инфекцией. Одним из признаков такого воспаления является покраснение глаз, вызванное увеличением диаметра кровеносных сосудов и, следовательно, увеличением притока крови, инициируемого иммунной системой для борьбы с инфекцией.

Другим признаком такого воспаления является боль, зачастую ощущаемая как жжение или ощущение песка в глазах. Обычно конъюнктивит, даже вирусный, проходит сам по себе через одну-две недели. Антибиотические глазные капли требуются в случае бактериальных инфекций.

Частое плавание в бассейне также может вызвать изменения в слезной пленке и привести к состоянию, называемому «сухость глаз», характеризуемому ощущением песка в глазах или нечеткостью зрения.

Плавание в соленой воде

По сравнению с хлорированной соленая вода реже вызывает раздражение, но все равно может быть неприятной для пловцов. Относительно высокая концентрация соли в морской воде способна вызывать ощущение сухости и песка в глазах, но, как правило, это не вызывает беспокойства, если вода хорошего качества.

Если же качество воды в море, а также в реках и озерах оказывается плохим, то это увеличивает риск возникновения глазных инфекций и других проблем со здоровьем.

Само по себе плавание с открытыми глазами вряд ли нанесет серьезный вред, но пловцам рекомендуется все же принимать меры предосторожности, чтобы сохранить здоровье глаз и предотвратить дискомфортное состояние. Использование очков для плавания позволит защитить ваши глаза от химикатов, солей и потенциально вредных микробов, обеспечивая надежный барьер и позволяя вам четко видеть под водой.

Промывание глаз чистой водой или физиологическим раствором поможет удалить из них любые раздражители. Также рекомендуется соблюдать гигиену век.

В завершении Шмидтманн подчеркивает важность правила – не купаться в загрязненной воде. Он рекомендует избегать воды, которая выглядит очевидно грязной, плохо пахнет или известна высоким уровнем бактерий, либо загрязнений. А если после купания у вас наблюдается долговременное (более недели) покраснение глаз, боль в них или изменения зрения, то обязательно обратитесь за медицинской помощью.