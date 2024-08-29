В Москве задержали сторонника движения “Русский добровольческий корпус” (РДК запрещенная в России террористическая организация), который признал свою вину в подготовке теракта. Об этом рассказало агентство РИА Новости со ссылкой на неназванные источники в силовых структурах.

Уголовное дело против 27-летнего задержанного было возбуждено в начале июня 2024 года. По данным следствия, подозреваемый вступил в контакт с членами РДК через мессенджер в прошлом году. Затем он отправился к военкомату на северо-западе Москвы, где проводил разведку, составлял план отхода, наблюдал за объектом и делал фотографии. В ходе этих действий он был задержан.

“Мужчине предъявлено обвинение в приготовлении к теракту, он признал свою вину”, сообщил источник в правоохранительных органах. На данный момент подозреваемый находится под арестом.

По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, “Русский добровольческий корпус” является частью украинского националистического диверсионного подразделения “Кракен” (запрещенная в России террористическая организация). Эта группа была создана главарями полка “Азов” (террористическая организация запрещенная в РФ и Главного управления разведки Минобороны Украины. Лебедев также предоставил видеоматериалы из Харьковской области, на которых видно, как бронетранспортер с флагом “Кракена” возглавляет колонну, сопровождаемую знаменами РДК.

Известно, что боевики РДК сражаются на стороне украинских националистов против российских сил. Вместе с “Легионом “Свобода России” (запрещенная в России террористическая организация) они взяли на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.

Таким образом, арест этого человека стал важным шагом в борьбе с террористическими угрозами, связанными с экстремистскими группами, действующими на стороне украинских националистов.