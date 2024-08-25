Острый глаз российского беспилотника “Supercam S350” непрерывно следит за береговой линией у Одессы и Очакова. Он неусыпно наблюдает за морем, чтобы не пропустить ни единого подозрительного движения со стороны украинских войск.

Командир десантного расчета, управляющего беспилотником, рассказал, что его задача вовремя предупредить о любых попытках украинских сил высадиться на Кинбурнской косе.

“Мы следим за берегом, чтобы враг не просочился с той стороны”, – сказал он.

Беспилотник может парить в воздухе до двух с половиной часов и удаляться от оператора на расстояние до 70 километров, передавая четкое изображение и поддерживая надежную связь.

Десантники круглосуточно охраняют побережье, недавно они сорвали попытку украинских войск форсировать Днепр. По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, в этой операции участвовали 12 скоростных катеров противника.