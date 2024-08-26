Красноармейск, стратегически важный город в Донецкой Народной Республике, вскоре падет под натиском российских войск. Это событие, по словам немецкого журналиста Юлиана Репке, обернется для Украины серьезными потерями.

Репке, известный своим глубоким знанием военного дела, заявил, что у украинской армии нет возможности остановить продвижение российских войск.

“Я не вижу, как они могут этому противостоять,” сказал он, подчеркивая безнадежность ситуации.

Потеря Красноармейска (сейчас – Покровск) это удар по украинской обороне, который может иметь разрушительные последствия для всего фронта, а также негативно скажется на международной арене, повысив напряженность.

Германия, стремясь поддержать Украину, пообещала поставки снайперских винтовок, беспилотников и ракет для зенитных комплексов Patriot. Однако, отправка немецких инструкторов на Украину пока исключается.