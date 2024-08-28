Минэкономразвития решило взять под контроль работодателей, которые пытаются сэкономить на своих сотрудниках. Теперь у проверяющих органов будет больше поводов нагрянуть с внезапной проверкой. В зоне риска компании, которые платят зарплаты “в конвертах”, нанимают самозанятых вместо штатных сотрудников или урезают зарплаты медикам, передает РБК.

Новые “красные флажки” для проверяющих это слишком низкие зарплаты, массовое использование самозанятых и подозрительное снижение зарплат у медработников. Если компания попадает под эти критерии, ей стоит ждать “гостей, мораторий на проверки на них не распространяется!

Минэкономразвития считает, что такой подход поможет выявить недобросовестных работодателей и защитить права работников. Ведь каждый заслуживает достойной оплаты своего труда, а медики тем более!

Среди новых индикаторов риска упомянуты зарплата ниже МРОТ у большинства сотрудников и резкое сокращение фонда оплаты труда без сокращения штата, сотрудничество с большим количеством самозанятых на определенных условиях и снижение зарплаты у четверти и более медработников.

Минтруд сейчас активно разрабатывает эти индикаторы. После согласования и обсуждения они будут официально утверждены и зарегистрированы.